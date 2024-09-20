Джа Морэнт: «Мне нравится, что обо мне забыли. Так я буду еще страшнее»

Джа Морэнт отметил, что за время его отсутствия о нем успели забыть.

«Да, так оно и есть. Мне это нравится. Никаких проблем.

Я все это вижу и не беспокоюсь. Так даже лучше. На меня будет меньше давление. Так я буду еще страшнее», – сказал разыгрывающий «Мемфиса ».

Морэнт пропустил большую часть сезона-2023/24 из-за дисквалификации и травмы плеча.