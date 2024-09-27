Майкл Томпсон: «Бронни Джеймс напоминает мне Гэри Пэйтона II из «Голден Стэйт»

Майкл Томпсон порассуждал о Бронни Джеймсе.

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс » описал возможное место новичка в команде.

«Бронни может считаться 15-м игроком состава на данный момент. Он проведет какое-то время в G-лиге, будут подъемы и спады. Это нормально. Как игрок он напоминает мне Гэри Пэйтона II из «Голден Стэйт ». Баскетболист, который дает энергию со скамейки. Думаю, что он будет прогрессировать. Дайте ему немного времени. Он будет неплохим баскетболистом.

Похож на более низкого Майкла Купера. Будет играть «винга». Обороняться против легких форвардов, игроков задней линии. В этом его будущее», – заключил 69-летний бывший центровой.