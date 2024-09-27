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Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» примет «Шоле»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Стад Рошеле» на домашней арене сыграет с «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Бурк – 1-0, Виллербан – 1-0, Нанси – 1-0, Гравлин-Дюнкерк – 1-0, Лимож – 1-0, Страсбур – 1-0, Сен-Кантен – 1-0, Шоле – 0-0, Дижон – 0-0, Роанн – 0-0, Блуа – 0-0, Монако – 0-1, Нантер – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Париж – 0-1, Стад Рошеле – 0-1, Ле-Ман – 0-1, Ле-Портель – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
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logoШоле
logoСтад Рошеле
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