Зайон Уильямсон: «Я готов к прямому возмездию»

Зайон Уильямсон заявил, что намерен мстить в предстоящем сезоне.

«Я хочу учиться у Брэндона Ингрэма, у Си Джей Макколлума, у парней, которые были в лиге дольше меня. Прислушиваться к их профессиональному мнению. Хочу быть даже не хорошим партнером по команде, а просто хорошим братом. Когда выходишь на площадку, твои партнеры по команде верят в тебя. Они доверяют твоей работе и верят, что ты с ними.

Я готов к прямому возмездию. Не против какого-то конкретного человека. Только за себя», – сказал форвард «Нового Орлеана».

В конце августа Уильямсон впервые участвовал в добровольных летних тренировках команды в Калифорнии.