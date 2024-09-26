Зайон Уильямсон: «Я готов к прямому возмездию»
Зайон Уильямсон заявил, что намерен мстить в предстоящем сезоне.
«Я хочу учиться у Брэндона Ингрэма, у Си Джей Макколлума, у парней, которые были в лиге дольше меня. Прислушиваться к их профессиональному мнению. Хочу быть даже не хорошим партнером по команде, а просто хорошим братом. Когда выходишь на площадку, твои партнеры по команде верят в тебя. Они доверяют твоей работе и верят, что ты с ними.
Я готов к прямому возмездию. Не против какого-то конкретного человека. Только за себя», – сказал форвард «Нового Орлеана».
В конце августа Уильямсон впервые участвовал в добровольных летних тренировках команды в Калифорнии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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