Зайон Уильямсон о трештоке Дюрэнта: «Он доносит до вас, что лучше играет в баскетбол»

Зайон Уильямсон назвал самых интересных трештокеров НБА

«Есть разные стили. Скажем, Эдвардс . Он высказывает что-то напрямую. Или Дюрэнт. У него как раз особенный подход, который сводится к тому, что он доносит до вас: я лучше играю в баскетбол (улыбается). И в чем это выражается. Я с уважением отношусь к такому.

А есть еще... он никогда не начинает это первым, насколько я могу судить. Но если его задеть, то он выводит все это на другой уровень. Кайри», – рассказал игрок «Нового Орлеана».