Зайон Уильямсон о трештоке Дюрэнта: «Он доносит до вас, что лучше играет в баскетбол»
Зайон Уильямсон назвал самых интересных трештокеров НБА
«Есть разные стили. Скажем, Эдвардс. Он высказывает что-то напрямую. Или Дюрэнт. У него как раз особенный подход, который сводится к тому, что он доносит до вас: я лучше играю в баскетбол (улыбается). И в чем это выражается. Я с уважением отношусь к такому.
А есть еще... он никогда не начинает это первым, насколько я могу судить. Но если его задеть, то он выводит все это на другой уровень. Кайри», – рассказал игрок «Нового Орлеана».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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