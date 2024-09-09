  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Зайон Уильямсон о трештоке Дюрэнта: «Он доносит до вас, что лучше играет в баскетбол»

Зайон Уильямсон назвал самых интересных трештокеров НБА

«Есть разные стили. Скажем, Эдвардс. Он высказывает что-то напрямую. Или Дюрэнт. У него как раз особенный подход, который сводится к тому, что он доносит до вас: я лучше играю в баскетбол (улыбается). И в чем это выражается. Я с уважением отношусь к такому. 

А есть еще... он никогда не начинает это первым, насколько я могу судить. Но если его задеть, то он выводит все это на другой уровень. Кайри», – рассказал игрок «Нового Орлеана».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoКайри Ирвинг
logoЗайон Уильямсон
logoЭнтони Эдвардс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Будущее НБА уже наступило. 26 лучших не старше 26
2712 июня, 13:32
Финал НБА все ближе. Кто станет чемпионом?
24 мая, 05:00
Кендрик Перкинс: «Миннесота» показывает одно из величайших выступлений в истории плей-офф»
2420 мая, 19:42
Превью фэнтези плей-офф НБА: лучшие и худшие в каждой команде, джокеры на любой вкус
1220 апреля, 14:50Фэнтези
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ник Янг: «Уорриорз» 2018 года прошли бы «Лейкерс» Кобе и Шака в пяти матчах»
10сегодня, 07:56
Бен Симмонс получил разрешение играть в формате 5 на 5
11сегодня, 07:33
Товарищеские матчи. ЦСКА оказался сильнее «Тюрк Телекома», «Локо» сыграл вничью с «Тофашем» и другие результаты
1сегодня, 05:59
Стеф Карри неодобрительно хмыкнул, когда увидел Клэя Томпсона в компании игрока «Мэверикс»
13сегодня, 05:37Видео
Женская НБА. «Индиана» одолела «Атланту», «Нью-Йорк» оказался сильнее «Лас-Вегаса» и другие результаты
1сегодня, 05:00
Микэл Бриджес: «Я в команде с кучкой психов. И я счастлив»
7вчера, 17:59
Куинндэри Уизерспун перестал выходить на связь с «Автодором» и не прибыл в расположение клуба
1вчера, 17:40
Ален Смаилагич является истцом в сербском суде по делу о вымогательстве, шантаже и мошенничестве
вчера, 17:14
«Если прошел первого защитника, все становится проще». Эван Фурнье объяснил, почему некоторые считают, что набирать очки в Европе сложнее
2вчера, 14:21
Лука Дончич о машине мечты: «Bugatti, но она слишком дорогая. Так что посмотрим»
16вчера, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский: «В «Зените» очень понравился Ксавьер Мун»
5 минут назад
Андрей Ведищев: «Если добавим взаимопонимания, то сможем рассчитывать на победу в Суперкубке»
15 минут назад
Существует «реальный шанс» на переезд «Сиксерс» в Нью-Джерси (Брайан Льюис)
1сегодня, 09:12
Поклонники «Никс» скандировали «Fuck Embiid» во время встречи с Брансоном и Хартом
1сегодня, 09:04Видео
«Самара» стала победителем турнира памяти Владимира Родионова
1сегодня, 08:13
Джимми Батлеру нравится вариант с переходом в «Бруклин» (New York Post)
9сегодня, 07:28
МБА-МАИ провела медиа-день
сегодня, 06:54Фото
Сергей Елевич: «Предстоящий сезон Единой лиги будет еще сильнее и интереснее»
2сегодня, 05:26
Джеди Осман о переходе в «Панатинаикос»: «Собираемся взять второй титул чемпиона Евролиги подряд»
2вчера, 18:45
«Црвена Звезда» отчислила Стефана Лазаревича
вчера, 18:27