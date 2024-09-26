Джордан Боуден подпишет негарантированный контракт с «Атлантой»
«Хокс» просмотрят Джордана Боудена.
В прошлом сезоне защитник (27 лет, 196 см) играл за «Нанси» во французском чемпионате, где набирал 9,3 очка, 2,7 подбора и 1,7 передачи в среднем, до возвращения в G-лигу в фарм-клуб «Селтикс».
Боуден подпишет с «Атлантой» негарантированный контракт по форме Exhibit 10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сайро Ассео
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