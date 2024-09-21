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Оскар Робертсон: «Джеймс, Дюрэнт и Карри помогли НБА продвинуться вперед и получить огромные контракты»

Оскар Робертсон высказался о Леброне Джеймсе, Кевине Дюрэнте и Стефене Карри.

Для легенды НБА наибольшее значение этого трио заключается в том, что они обеспечили процветание лиги на долгие годы вперед.

«Я считаю их выдающимися игроками. Они заняли такое положение, которое помогло лиге продвинуться вперед и получить эти огромные контракты. Когда они выходят на площадку, это всегда захватывающе. Они вызывают массу обсуждений среди журналистов и болельщиков», – сказал Робертсон.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
logoОскар Робертсон
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