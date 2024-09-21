Оскар Робертсон: «Джеймс, Дюрэнт и Карри помогли НБА продвинуться вперед и получить огромные контракты»
Оскар Робертсон высказался о Леброне Джеймсе, Кевине Дюрэнте и Стефене Карри.
Для легенды НБА наибольшее значение этого трио заключается в том, что они обеспечили процветание лиги на долгие годы вперед.
«Я считаю их выдающимися игроками. Они заняли такое положение, которое помогло лиге продвинуться вперед и получить эти огромные контракты. Когда они выходят на площадку, это всегда захватывающе. Они вызывают массу обсуждений среди журналистов и болельщиков», – сказал Робертсон.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости