Оскар Робертсон: «Джеймс, Дюрэнт и Карри помогли НБА продвинуться вперед и получить огромные контракты»

Оскар Робертсон высказался о Леброне Джеймсе, Кевине Дюрэнте и Стефене Карри.

Для легенды НБА наибольшее значение этого трио заключается в том, что они обеспечили процветание лиги на долгие годы вперед.

«Я считаю их выдающимися игроками. Они заняли такое положение, которое помогло лиге продвинуться вперед и получить эти огромные контракты. Когда они выходят на площадку, это всегда захватывающе. Они вызывают массу обсуждений среди журналистов и болельщиков», – сказал Робертсон .