Леброн Джеймс о возможной карьере комментатора: «Посмотрим, даже если ограничусь парой появлений в качестве гостя»

Леброн Джеймс собирается поддерживать связь с баскетболом.

Форвард «Лейкерс » ответил на вопрос о возможной карьере на телевидении после завершения игровой.

«Пока не знаю. Очень люблю спорт. Было бы здорово. Вижу, как этим занимается Том Брэди, у него неплохо получается. Посмотрим, даже если ограничусь парой появлений в качестве гостя, когда закончу играть.

Хочется продолжать помогать игре, потому что баскетбол дал мне так много», – рассудил баскетболист.