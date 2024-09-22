Леброн Джеймс о возможной карьере комментатора: «Посмотрим, даже если ограничусь парой появлений в качестве гостя»
Леброн Джеймс собирается поддерживать связь с баскетболом.
Форвард «Лейкерс» ответил на вопрос о возможной карьере на телевидении после завершения игровой.
«Пока не знаю. Очень люблю спорт. Было бы здорово. Вижу, как этим занимается Том Брэди, у него неплохо получается. Посмотрим, даже если ограничусь парой появлений в качестве гостя, когда закончу играть.
Хочется продолжать помогать игре, потому что баскетбол дал мне так много», – рассудил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, DraftKings
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