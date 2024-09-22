Кваме Браун о Майкле Джордане: «Что бы он ни делал, он никогда не жульничал»

Кваме Браун.

«Нет, я не поклонник Майкла Джордана . У меня нет причин быть поклонником Майкла Джордана. Однажды этот сукин сын ударил меня по затылку. Так что у меня нет ни одной причины быть его поклонником.

Но я видел, как он работает и предан делу. Этот старый негр всегда вставал вовремя в 39 лет. Он никогда не жульничал, куда бы он ни ходил и что бы он ни делал. Я подумал, что он не такой уж старый, после того, как он провел всю ночь в казино, а уже в 5:45 был тренажерном зале.

Я подумал, что он машина. Я не мог в это поверить. И так каждое утро. Что бы он ни делал, он никогда не жульничал», – рассказал бывший игрок НБА .