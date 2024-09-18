Майлз Бриджес выпустит новый рэп-альбом перед началом сезона и завершит музыкальную карьеру

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес читает рэп под псевдонимом RTB MB.

Бриджес собирается выпустить третий альбом перед началом сезона-2024/25.

Первый альбом баскетболиста под названием «Up the Score» вышел в 2020 году, вступительный трек «Intro» является наиболее популярным в творчестве спорстмена.

«Halftime» был выпущен в 2021 году.

По словам баскетболиста, третий альбом станет заключительным в его музыкальной карьере.

Бриджес продлил сотрудничество с «Хорнетс» этим летом, подписав трехлетнее соглашение на 75 миллионов долларов.