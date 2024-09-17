  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Оклахома» вернет «Соникс» их историю клуба, если в Сиэтле снова появится команда НБА

Новая команда НБА в Сиэтле получит историю «Соникс».

Если в Сиэтле снова появится команда НБА, «Тандер» вернет ей историю команды «Сиэтл Суперсоникс» — так же, как «Хорнетс» вернули себе историю «Нового Орлеана» эпохи Шарлотт, когда в 2014 году команда была переименована из «Бобкэтс» в «Хорнетс», сообщает ESPN.com со ссылкой на источники.

Команда «Суперсоникс» переехала из Сиэтла в Оклахома-Сити 3 июля 2008 года.

В Сиэтле «Соникс» 22 раза выходили в плей-офф, шесть раз выигрывали свой дивизион, трижды выходили в финал НБА и выиграли чемпионат 1979 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoСиэтл
logoНБА
logoОклахома-Сити
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармело Энтони: «Было бы разумно вернуть «Сиэтл». У него богатая история. Игроки этого хотят»
130 августа, 19:45
Олимпийский чемпион-2000 промотал $100 млн, продал медаль и работал в кофейне. А в 46 лет вернулся в НБА
4525 июля, 23:21
Шон Кемп и Гэри Пэйтон были главными соперниками Джордана. История «Суперсоникс» 90-х
12218 июля, 04:35
Джордж Карл резко ответил на критику Ника Райта: «Позвони мне, и я научу тебя азам баскетбола»
416 мая, 04:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Фенербахче» подписал контракт с Бобаном Марьяновичем
5сегодня, 14:49Фото
Демар Дерозан: «Грегг Попович позволял мне покидать расположение команды между матчами, чтобы заботиться об отце»
2сегодня, 14:44
Андрей Кириленко: «Куинси Льюис назвал меня АК-47 и сказал, что я должен взять 47-й номер»
2сегодня, 14:20
Римас Куртинайтис – основной кандидат на пост главного тренера сборной Литвы
1сегодня, 13:35
«В контракт была включена квартира, которую по сути получили родители». Андрей Кириленко рассказал, почему отыграл два сезона за ЦСКА после драфта НБА
сегодня, 13:25
Вернон Максвелл об инциденте с болельщиком: «Этот белый парень говорил плохие вещи о моей мертворожденной дочери»
6сегодня, 12:22Видео
Андрей Кириленко о безумной трате: «Пару раз в летний период мы брали в аренду яхту, и это было очень дорого»
6сегодня, 11:30
Владимир Гомельский назвал фаворитов Восточной и Западной конференций НБА
8сегодня, 11:09
«Майами» отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что гаитяне «едят кошек и собак»
10сегодня, 10:12
Эргин Атаман об удалении в товарищеском матче с «Маккаби»: «Пытался обратить внимание на политический плакат на трибуне»
3сегодня, 09:44
Ко всем новостям
Последние новости
Семен Антонов: «В новом сезоне Единой лиги четыре явных фаворита, но нет аутсайдера»
6 минут назад
Факундо Кампаццо об уходе Гершона Ябуселе из «Реала»: «Такого игрока сложно заменить, но у нас есть все, что для этого нужно»
16 минут назад
Алекса Аврамович: «Надеюсь, что скоро уверенно заговорю по-русски. Дайте мне несколько месяцев»
32 минуты назад
Кенрик Уильямс перенес дебридмент коленного сустава
сегодня, 14:59
Миндаугас Балчюнас избран президентом Федерации баскетбола Литвы
сегодня, 13:41
Семен Антонов о шансах ЦСКА в Евролиге: «Нет ответа. Это пока где‑то в параллельной вселенной»
сегодня, 12:51
«Монако» сделал «Виллербану» предложение по Пэрису Ли
сегодня, 12:01
Семен Антонов о сборной: «Если буду нужен Лукичу, приеду»
сегодня, 11:51
Миндаугас Балчюнас избран новым президентом Литовской федерации баскетбола
1сегодня, 11:45
Сегодня состоится дебют Антона Понкрашова в качестве телеведущего
1сегодня, 10:49