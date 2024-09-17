«Оклахома» вернет «Соникс» их историю клуба, если в Сиэтле снова появится команда НБА
Новая команда НБА в Сиэтле получит историю «Соникс».
Если в Сиэтле снова появится команда НБА, «Тандер» вернет ей историю команды «Сиэтл Суперсоникс» — так же, как «Хорнетс» вернули себе историю «Нового Орлеана» эпохи Шарлотт, когда в 2014 году команда была переименована из «Бобкэтс» в «Хорнетс», сообщает ESPN.com со ссылкой на источники.
Команда «Суперсоникс» переехала из Сиэтла в Оклахома-Сити 3 июля 2008 года.
В Сиэтле «Соникс» 22 раза выходили в плей-офф, шесть раз выигрывали свой дивизион, трижды выходили в финал НБА и выиграли чемпионат 1979 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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