Кармело Энтони: «Было бы разумно вернуть «Сиэтл». У него богатая история. Игроки этого хотят»
Кармело Энтони порассуждал насчет «Суперсоникс»
«Было бы разумно вернуть «Сиэтл». У него есть история. Традиция. Наследие. У клуба богатая история вклада в НБА.
У города особенная атмосфера. Когда был взрыв популярности баскетбола, было очень приятно приезжать туда. Отличная энергетика.
Нужно сохранить всю эстетику. Не менять цвета. Сиэтл должен вернуться, игроки этого хотят», – заключил Энтони в своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: 7PM in Brooklyn в сети X
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