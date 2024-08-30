Кармело Энтони: «Было бы разумно вернуть «Сиэтл». У него богатая история. Игроки этого хотят»

Кармело Энтони порассуждал насчет «Суперсоникс»

«Было бы разумно вернуть «Сиэтл». У него есть история. Традиция. Наследие. У клуба богатая история вклада в НБА .

У города особенная атмосфера. Когда был взрыв популярности баскетбола, было очень приятно приезжать туда. Отличная энергетика.

Нужно сохранить всю эстетику. Не менять цвета. Сиэтл должен вернуться, игроки этого хотят», – заключил Энтони в своем подкасте.