Товарищеские матчи. 22 очка Юртсевена помогли «Панатинаикосу» обыграть «Баварию»

В Никосии «Панатинаикос » обыграл «Баварию». Омер Юртсевен набрал 22 очка в дебютном матче за греческий клуб. В Ираклионе «Милан» взял верх над «Виртусом».

Товарищеские матчи

Милан – Виртус – 73:62 (27:19, 17:11, 23:12, 6:20)

15 сентября . 18.00

Панатинаикос – Бавария – 86:69 (18:8, 25:23, 19:20, 24:18)

ПАНАТИНАИКОС : Юртсевен (22 + 8 подборов), Григонис (12), Нанн (11), Лессор, Митоглу (оба – 10).

БАВАРИЯ : Напьер (17 + 7 передач), Эдвардс (11), Уайлер-Бэбб (10).

15 сентября . 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.