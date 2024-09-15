Товарищеские матчи. 22 очка Юртсевена помогли «Панатинаикосу» обыграть «Баварию»
В Никосии «Панатинаикос» обыграл «Баварию». Омер Юртсевен набрал 22 очка в дебютном матче за греческий клуб. В Ираклионе «Милан» взял верх над «Виртусом».
Товарищеские матчи
Милан – Виртус – 73:62 (27:19, 17:11, 23:12, 6:20)
15 сентября. 18.00
Панатинаикос – Бавария – 86:69 (18:8, 25:23, 19:20, 24:18)
ПАНАТИНАИКОС: Юртсевен (22 + 8 подборов), Григонис (12), Нанн (11), Лессор, Митоглу (оба – 10).
БАВАРИЯ: Напьер (17 + 7 передач), Эдвардс (11), Уайлер-Бэбб (10).
15 сентября. 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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