Турнир в Анталье. «Анадолу Эфес» выиграл у «Жальгириса», «Альба» разобралась с «Тофашем»
Сегодня состоялись два матча в рамках международного турнира Gloria Cup.
«Анадолу Эфес» выиграл у «Жальгириса», «Альба» разобралась с «Тофашем».
Международный турнир Gloria Cup
Анталья, Турция
Тофаш – Альба – 62:89 (16:24, 16:23, 14:26, 16:16)
15 сентября. 15.00
Анадолу Эфес – Жальгирис – 75:64 (19:14, 17:20, 19:21, 20:9)
АНАДОЛУ ЭФЕС: Брайант (18 + 6 подборов + 5 передач), Отуру (12), Османи (8 + 8 подборов).
ЖАЛЬГИРИС: Франсиско, Браздейкис, Сирвидис (все – 10).
15 сентября. 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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