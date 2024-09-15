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Мозес Райт может стать игроком сборной Кипра

Мозес Райт хочет получить гражданство Кипра.

Центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт ведет переговоры с Кипром о получении гражданства страны и выступлении за ее национальную сборную.

Кипр играет в группе E отборочного турнира Евробаскета-2025 вместе с Францией, Боснией и Герцеговиной и Хорватией. Кипр проиграл первые два матча с общей разницей в 62 очка – Боснии и Герцеговине (66:99) и Хорватии (63:92).

Если гражданство Райта будет одобрено, его дебют за сборную Кипра может состояться 24 ноября против Франции.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SDNA.gr
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoсборная Кипра
logoЕвробаскет-2025
Мозес Райт
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