Мозес Райт может стать игроком сборной Кипра
Мозес Райт хочет получить гражданство Кипра.
Центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт ведет переговоры с Кипром о получении гражданства страны и выступлении за ее национальную сборную.
Кипр играет в группе E отборочного турнира Евробаскета-2025 вместе с Францией, Боснией и Герцеговиной и Хорватией. Кипр проиграл первые два матча с общей разницей в 62 очка – Боснии и Герцеговине (66:99) и Хорватии (63:92).
Если гражданство Райта будет одобрено, его дебют за сборную Кипра может состояться 24 ноября против Франции.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SDNA.gr
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