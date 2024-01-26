«Олимпиакос» объявил о переходе Мозеса Райта
Мозес Райт перешел в «Олимпиакос».
Греческий клуб подпишет с Райтом контракт на один месяц с опцией продления до конца сезона, по информации СМИ. Зарплата игрока составит 30 000 евро за месяц.
Турецкий «Меркезефенди» получит выкуп в размере 70 000 евро.
В пяти матчах чемпионата Турции Райт набирал в среднем 26,4 очка, 8,4 подбора, 1,4 перехвата, 1,4 блок-шота и 1,2 перехвата.
Ранее стало известно, что стартовый центровой Никола Милутинов получил перелом и перенесет операцию.