«Олимпиакос» объявил о переходе Мозеса Райта

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции чемпионат Турции Меркезефенди Мозес Райт Баскетбол

Мозес Райт перешел в «Олимпиакос».

Греческий клуб подпишет с Райтом контракт на один месяц с опцией продления до конца сезона, по информации СМИ. Зарплата игрока составит 30 000 евро за месяц.

Турецкий «Меркезефенди» получит выкуп в размере 70 000 евро.

В пяти матчах чемпионата Турции Райт набирал в среднем 26,4 очка, 8,4 подбора, 1,4 перехвата, 1,4 блок-шота и 1,2 перехвата.

Ранее стало известно, что стартовый центровой Никола Милутинов получил перелом и перенесет операцию.

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