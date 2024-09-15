«Спасибо «Кавальерс». Саванна Джеймс поблагодарила клуб за выбор Леброна Джеймса на драфте-2003, сохранивший их отношения

Саванна Джеймс благодарна «Кливленду» за семью.

«Леброн был выбран «Кавальерс», когда был молодым, а я из Акрона, 30 минут езды. А так не знаю, как бы все сложилось. Если бы он сидел здесь сейчас, то сказал то же самое. Так что спасибо, «Кливленд». Мы много говорили об этом», – заявила жена форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Саванна и Леброн встретились в старшей школе и поженились в 2013 году, у них трое детей.