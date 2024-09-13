Алекса Аврамович о переходе в ЦСКА: «Игра в Евролиге не была для меня существенным фактором»
Алекса Аврамович будет играть за ЦСКА в новом сезоне.
«Кому-то это может показаться удивительным, но переход в ЦСКА был для меня простым решением. Игра в Евролиге не является для меня существенным фактором. Для меня важно просто играть в баскетбол. На площадке я чувствую себя хорошо и наслаждаюсь происходящим.
ЦСКА – один из крупнейших клубов Европы, на уровне «Реала» по качеству организации», – прокомментировал свое решение сербский защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MozzartSport
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