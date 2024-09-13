Кевин Дюрэнт недоволен рейтингом 94 в новой NBA 2K25
Кевин Дюрэнт выразил недовольство рейтингом 94 в новой NBA 2K25.
Форвард «Санз» сам сыграл в NBA 2K25 и удивился, когда увидел свой рейтинг.
«У меня 94? С ума сойти, это еще что такое?» – произнес Дюрэнт.
Кевин занимает 9-е место по рейтингу в новом симуляторе, лучший показатель у Николы Йокича, Луки Дончича и Янниса Адетокумбо (по 97).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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