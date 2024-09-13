Кевин Дюрэнт недоволен рейтингом 94 в новой NBA 2K25

Кевин Дюрэнт выразил недовольство рейтингом 94 в новой NBA 2K25.

Форвард «Санз» сам сыграл в NBA 2K25 и удивился, когда увидел свой рейтинг.

«У меня 94? С ума сойти, это еще что такое?» – произнес Дюрэнт .

Кевин занимает 9-е место по рейтингу в новом симуляторе, лучший показатель у Николы Йокича, Луки Дончича и Янниса Адетокумбо (по 97).