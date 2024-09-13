Марк Гарсия подписал контракт с КРКА
Марк Гарсия решил продолжить карьеру в Словении.
Испанский защитник, который расторг контракт с «Автодором», заключил соглашение со словенским клубом КРКА и будет выступать в Адриатической лиге.
Как сообщалось в СМИ, информация об атаке беспилотников в Саратове и Энгельсе заставила Гарсию изменить планы. «Автодор» достиг договоренности с Марком Гарсией о расторжении контракта в связи с личными обстоятельствами игрока», – говорилось в сообщении саратовского клуба.
Испанец должен был приехать в российский клуб из польского «МКС Домброва-Гурнича», он подписал контракт в межсезонье-2024. В прошлом сезоне Гарсия набирал в Польше 17,7 очка и 2,5 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: www.24ur.com
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