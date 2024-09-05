Марк Гарсия не будет выступать за «Автодор» после атаки Саратова беспилотниками ВСУ
Марк Гарсия попросил расторжения контракта после информации о взрывах в Саратове
Испанский защитник должен был приехать в российский клуб из польского «МКС Домброва-Гурнича». Баскетболист набирал в среднем 17,7 очка и 2,5 подбора за матч национального чемпионата в прошлом сезоне.
Информация об атаке беспилотников в Саратове и Энгельсе заставила Гарсию изменить планы. Клуб пошел навстречу игроку, ранее подписавшему однолетний контракт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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