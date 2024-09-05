Марк Гарсия не будет выступать за «Автодор» после атаки Саратова беспилотниками ВСУ

Марк Гарсия попросил расторжения контракта после информации о взрывах в Саратове

Испанский защитник должен был приехать в российский клуб из польского «МКС Домброва-Гурнича». Баскетболист набирал в среднем 17,7 очка и 2,5 подбора за матч национального чемпионата в прошлом сезоне.

Информация об атаке беспилотников в Саратове и Энгельсе заставила Гарсию изменить планы. Клуб пошел навстречу игроку, ранее подписавшему однолетний контракт.