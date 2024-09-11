«Автодор» объявил о расторжении контракта с Марком Гарсией

Марк Гарсия официально покинул «Автодор».

«Автодор» достиг договоренности с Марком Гарсией о расторжении контракта в связи с личными обстоятельствами игрока», – говорится в сообщении саратовского клуба.

Испанский защитник должен был приехать в российский клуб из польского «МКС Домброва-Гурнича», он подписал контракт в межсезонье-2024. Баскетболист набирал в среднем 17,7 очка и 2,5 подбора за матч национального чемпионата в прошлом сезоне.

Как сообщалось в СМИ, информация об атаке беспилотников в Саратове и Энгельсе заставила Гарсию изменить планы.