Женская НБА. «Даллас» примет «Нью-Йорк»
Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской НБА.
«Даллас» примет на своей арене «Нью-Йорк».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Нью-Йорк
13 сентября. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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