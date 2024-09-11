Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк примет на своей площадке «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Лас-Вегас
12 сентября. 2.00
12 сентября. 3.00
Лос-Анджелес – Сиэтл
12 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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