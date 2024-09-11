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Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк примет на своей площадке «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Лас-Вегас

12 сентября. 2.00

ЧикагоВашингтон

12 сентября. 3.00

Лос-Анджелес – Сиэтл

12 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoженская НБА
Чикаго жен
Индиана жен
logoЛос-Анджелес жен
logoСиэтл жен
logoВашингтон жен
Лас-Вегас жен
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