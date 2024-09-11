Женская НБА. «Индиана» примет «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк примет на своей площадке «Лас-Вегас», «Лос-Анджелес» встретится с «Сиэтлом ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Лас-Вегас

12 сентября . 2.00

Чикаго – Вашингтон

12 сентября . 3.00

Лос-Анджелес – Сиэтл

12 сентября . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.