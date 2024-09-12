Женская НБА и «Лас-Вегас» попросили суд отклонить иск баскетболистки Дирики Хэмби в связи с недостатком оснований
Дирика Хэмби судится с бывшим клубом.
Бывший форвард «Лас-Вегаса» обвиняет команду и главного тренера Бекки Хэммон в дискриминации из-за беременности. В январе 2023 года, Хэмби была обменяна в «Лос-Анджелес», после чего женская НБА дисквалифицировала Хэммон на два матча и лишила «Лас-Вегас» драфт-пика.
В среду лига и клуб подали заявления об отклонении иска в связи с отсутствием оснований и предмета рассмотрения.
«Хэмби не приводит факты, которые доказывали бы причинно-следственные связи между беременностью и действиями клуба. Обвинения в дискриминации недействительны из-за недостатка фактов о каком-либо вреде, связанном с условиями и обстоятельствами ее работы в команде», – объяснил позицию ответчика адвокат.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Las Vegas Review-Journal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости