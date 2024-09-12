Женская НБА и «Лас-Вегас» попросили суд отклонить иск баскетболистки Дирики Хэмби в связи с недостатком оснований

Дирика Хэмби судится с бывшим клубом.

Бывший форвард «Лас-Вегаса» обвиняет команду и главного тренера Бекки Хэммон в дискриминации из-за беременности. В январе 2023 года, Хэмби была обменяна в «Лос-Анджелес », после чего женская НБА дисквалифицировала Хэммон на два матча и лишила «Лас-Вегас» драфт-пика.

В среду лига и клуб подали заявления об отклонении иска в связи с отсутствием оснований и предмета рассмотрения.

«Хэмби не приводит факты, которые доказывали бы причинно-следственные связи между беременностью и действиями клуба. Обвинения в дискриминации недействительны из-за недостатка фактов о каком-либо вреде, связанном с условиями и обстоятельствами ее работы в команде», – объяснил позицию ответчика адвокат.