«Даллас» официально подписал Маркиффа Морриса, контракт не гарантирован
«Мэверикс» сообщили о подписании Маркиффа Морриса.
Форвард (35 лет, 206 см) получил ограниченное игровое время в прошлом сезоне, набирая 2,5 очка и 1,5 подбора за 8,3 минуты в среднем в 26 матчах регулярного чемпионата.
По сообщению Майкла Скотто, Моррис подписал негарантированный контракт и поборется за место в ростере команды-финалиста НБА. Ранее сообщалось, что основную ценность для «Далласа» представляет присутствие ветерана в раздевалке команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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