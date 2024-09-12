«Даллас» официально подписал Маркиффа Морриса, контракт не гарантирован

«Мэверикс» сообщили о подписании Маркиффа Морриса.

Форвард (35 лет, 206 см) получил ограниченное игровое время в прошлом сезоне, набирая 2,5 очка и 1,5 подбора за 8,3 минуты в среднем в 26 матчах регулярного чемпионата.

По сообщению Майкла Скотто, Моррис подписал негарантированный контракт и поборется за место в ростере команды-финалиста НБА . Ранее сообщалось, что основную ценность для «Далласа » представляет присутствие ветерана в раздевалке команды.