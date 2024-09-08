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Маркифф Моррис останется в «Далласе»

«Даллас» переподпишет Маркиффа Морриса

Форвард (35 лет, 206 см) проведет 3-й сезон с командой после обмена из «Бруклина» в феврале 2023 года.

Моррис получил ограниченное игровое время в прошлом сезоне, набирая 2,5 очка и 1,5 подбора за 8,3 минуты в среднем в 26 матчах регулярного чемпионата. Команда заинтересована в присутствии ветерана в раздевалке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
переходы
logoДаллас
logoНБА
logoМаркифф Моррис
Шэмс Чарания
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