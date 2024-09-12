Однолетний контракт Тристана Томпсона с «Кливлендом» не гарантирован
Тристан Томпсон присоединился к «Кавальерс» на сезон-2024/25.
По сообщению Майкла Скотто, контракт 33-летнего центрового не гарантирован, как и в прошлом сезоне. Томпсон получит полную сумму, если останется в команде до 7 января.
Центровой набирал 3,3 очка и 3,6 подбора за 11,2 минуты в среднем в прошлом регулярном чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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