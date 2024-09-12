Однолетний контракт Тристана Томпсона с «Кливлендом» не гарантирован

Тристан Томпсон присоединился к «Кавальерс» на сезон-2024/25.

По сообщению Майкла Скотто, контракт 33-летнего центрового не гарантирован, как и в прошлом сезоне. Томпсон получит полную сумму, если останется в команде до 7 января.

Центровой набирал 3,3 очка и 3,6 подбора за 11,2 минуты в среднем в прошлом регулярном чемпионате.