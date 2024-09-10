Адам Сильвер: «18 из региональных спортивных каналов были закрыты или обанкротились еще до подписания нового соглашения о телетрансляциях»

Адам Сильвер прокомментировал ситуацию с трансляциями НБА.

«Новое соглашение ввело третьего ключевого партнера, увеличив количество матчей, показываемых на национальном телевидении. Это автоматически уменьшает количество игр доступных для регионального вещания, рекламные и прочие доходы отдельных клубов.

Но с другой стороны, 18 из региональных спортивных каналов были закрыты или в состоянии банкротства еще до подписания этого соглашения. Это очевидный процесс, выражающийся в снижении количества абонентов этих платных каналов и объема прибыли. Это объективная реальность отрасли бизнеса, за которой мы внимательно следим. Кабельное телевидение потеряло примерно 50% со времени прошлого договора по трансляциям. Рынок сказал свое слово», – рассказал комиссионер лиги.