Чейссон Рэндл получил приглашение в тренировочный лагерь «Миннесоты»

Чейссон Рэндл присоединится к «Миннесоте».

Разыгрывающий (31 год, 188 см) получил приглашение в тренировочный лагерь «Вуллс» и заключит с клубом негарантированный контракт.

Прошлый сезон Рэндл провел за АЕК, набирая 10,1 очка и 2,7 передачи в среднем за игру в чемпионате Греции.

Чейссон имеет опыт выступления за несколько клубов НБА : «Сиксерс», «Никс», «Уизардс», «Уорриорз» и «Мэджик».