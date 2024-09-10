Чейссон Рэндл получил приглашение в тренировочный лагерь «Миннесоты»
Чейссон Рэндл присоединится к «Миннесоте».
Разыгрывающий (31 год, 188 см) получил приглашение в тренировочный лагерь «Вуллс» и заключит с клубом негарантированный контракт.
Прошлый сезон Рэндл провел за АЕК, набирая 10,1 очка и 2,7 передачи в среднем за игру в чемпионате Греции.
Чейссон имеет опыт выступления за несколько клубов НБА: «Сиксерс», «Никс», «Уизардс», «Уорриорз» и «Мэджик».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости