«Лейкерс» планируют активно заигрывать Макса Кристи в новом сезоне

Макс Кристи получит шанс проявить себя в «Лейкерс»

Калифорнийцы собираются активно заигрывать 21-летнего защитника, который в межсезонье подписал продление контракта на 32 миллиона долларов и 4 года.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Самым большим подписанием «Лейкерс » стал Кристи . Они дали ему этот контракт с расчетом на то, что он будет много играть. Так что они собираются заигрывать Остина Ривза, собираются заигрывать Кристи», – заявил журналист.

В минувшем сезоне Кристи по итогам 67 матчей набирал 4,2 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.