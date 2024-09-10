«Лейкерс» планируют активно заигрывать Макса Кристи в новом сезоне
Макс Кристи получит шанс проявить себя в «Лейкерс»
Калифорнийцы собираются активно заигрывать 21-летнего защитника, который в межсезонье подписал продление контракта на 32 миллиона долларов и 4 года.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Самым большим подписанием «Лейкерс» стал Кристи. Они дали ему этот контракт с расчетом на то, что он будет много играть. Так что они собираются заигрывать Остина Ривза, собираются заигрывать Кристи», – заявил журналист.
В минувшем сезоне Кристи по итогам 67 матчей набирал 4,2 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
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