Джон Холлинджер о переподписании «Лейкерс» Макса Кристи: «Шокирующее. Он не смог войти в основную ротацию возможно худшей скамейки в лиге»

Теги Лейкерс НБА Макс Кристи Баскетбол

Джон Холлинджер раскритиковал продление Макса Кристи.

«Проблема в том, что они довольно активно опробовали его на площадке (944 минуты за 67 матчей), и он был откровенно плох (PER 8,4, BPM «-3,6»). Он не смог пробиться в основную ротацию  возможно худшей скамейки запасных в лиге.

Вложение «Лейкерс» в Кристи контрактом на четыре года и 32 миллиона долларов с опцией игрока на последний стало шокирующим. Разговоры с другими людьми из НБА заставляют меня поверить, что я не одинок в этом мнении», – написал бывший менеджер НБА.

Кристи набирал 4,2 очка, 2,1 подбора и 0,9 передачи за 14,1 минуты в среднем во второй год в лиге. Баскетболист был выбран 35-м на драфте-2022 НБА.

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3 комментария
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Чистая правда. 32 на 4 глубочайшему бенчеру - безумие, какое-то...
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А потом они его на хорошего игрока захотят отбменять😁
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Ничего, скоро Дончич приедет
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