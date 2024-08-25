Джон Холлинджер о переподписании «Лейкерс» Макса Кристи: «Шокирующее. Он не смог войти в основную ротацию возможно худшей скамейки в лиге»

Джон Холлинджер раскритиковал продление Макса Кристи.

«Проблема в том, что они довольно активно опробовали его на площадке (944 минуты за 67 матчей), и он был откровенно плох (PER 8,4, BPM «-3,6»). Он не смог пробиться в основную ротацию возможно худшей скамейки запасных в лиге.

Вложение « » в контрактом на четыре года и 32 миллиона долларов с опцией игрока на последний стало шокирующим. Разговоры с другими людьми из НБА заставляют меня поверить, что я не одинок в этом мнении», – написал бывший менеджер НБА.

Кристи набирал 4,2 очка, 2,1 подбора и 0,9 передачи за 14,1 минуты в среднем во второй год в лиге. Баскетболист был выбран 35-м на драфте-2022 .