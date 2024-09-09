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Ник Янг: «Уорриорз» 2018 года прошли бы «Лейкерс» Кобе и Шака в пяти матчах»

Ник Янг все еще считает «Голден Стэйт» 2018 года лучшей командой в истории НБА

Экс-игрок «Уорриорз» пояснил, чем бы закончилась серия между «воинами» с Кевином Дюрэнтом в составе и «Лейкерс» Кобе Брайанта и Шакила О’Нила.

«Мне нравятся те «Лейкерс», но Кобе и Шаку не удалось бы справиться с «Уорриорз» сезона-17/18... все эти разговоры про то, что Шак на тот момент был самым доминирующим «большим» в истории... но они проиграли Биллапсу, Хэмилтону, Принсу, Рашиду Уоллесу и Бену Уоллесу 1-4. 

При всем уважении, «Уорриорз» в пяти», – написал чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».

Янг ранее назвал «Уорриорз»-2018 лучшей командой в истории.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ahn Fire Digital
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoНик Янг
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