Кеон Джонсон о Жорди Фернандесе: «Он поставил сборной Канады оборонительную игру, вижу, как это может перейти в «Бруклин»

Игроки «Нетс» прокомментировали первые впечатления от нового главного тренера.

возглавил « » в апреле. Тренер руководил сборной Канады на прошедшем олимпийском турнире.

«Он хочет, чтобы парни не боялись владеть мячом, ввязывались в прямое противостояние с опекунами. И полагались на помощь команды, зная, что в случае рискованной игры и даже потери, партнеры отработают за тебя.

Так что мы намерены побеждать за счет защиты, считаю это своей сильной стороной, концентрирую на этом свое внимание, когда смотрю матчи. Он поставил сборной Канады оборонительную игру, вижу, как это может перейти в «Бруклин», – заявил защитник .

«Основной акцент на быстрой, уверенной игре. Не замедлять и не колебаться. Делать все на полной скорости, акцентируя внимание на кольце во всем: в бросках, ведении, передачах на открытого партнера, перемещении по площадке», – заметил форвард Джейлен Уилсон.

«Мы хотим играть быстро, упорно. Хотим мешать сопернику. Знаем, что нам придется стать отличной защитной командой, чтобы претендовать на победы. Никто ничего не приукрашивает для нас. И мы все понимаем», – добавил форвард .