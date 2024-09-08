Куинндэри Уизерспун перестал выходить на связь с «Автодором» и не прибыл в расположение клуба
Куинндэри Уизерспун не приехал в Саратов
По сообщению «Автодора», 27-летний американский защитник, подписавший контракт в середине августа, перестал выходить на связь с организацией и пропустил уже несколько рейсов в расположение клуба.
«Автодор» ведет поиск альтернативного игрока на позицию и намерен защищать свои интересы правовыми методами.
Уизерспун стал вторым иностранным баскетболистом, который не будет выступать за саратовский клуб после атаки беспилотников на город 5 сентября. Ранее расторжения контракта попросил испанский защитник Марк Гарсия.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Автодора»
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