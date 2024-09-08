Куинндэри Уизерспун перестал выходить на связь с «Автодором» и не прибыл в расположение клуба

Куинндэри Уизерспун не приехал в Саратов

По сообщению «Автодора », 27-летний американский защитник, подписавший контракт в середине августа, перестал выходить на связь с организацией и пропустил уже несколько рейсов в расположение клуба.

«Автодор» ведет поиск альтернативного игрока на позицию и намерен защищать свои интересы правовыми методами.

Уизерспун стал вторым иностранным баскетболистом, который не будет выступать за саратовский клуб после атаки беспилотников на город 5 сентября. Ранее расторжения контракта попросил испанский защитник Марк Гарсия.