Гэри Пэйтон стал главным тренером баскетбольной программы колледжа Аламеда

Гэри Пэйтон продолжит тренировать на студенческом уровне

Член зала славы баскетбола имени Нейсмита получил работу в колледже Аламеда. Команда закончила прошлый сезон с результатом 7-21.

Пэйтон отработал 3 года в университете Линкольна в Окленде.