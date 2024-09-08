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Гэри Пэйтон стал главным тренером баскетбольной программы колледжа Аламеда

Гэри Пэйтон продолжит тренировать на студенческом уровне

Член зала славы баскетбола имени Нейсмита получил работу в колледже Аламеда. Команда закончила прошлый сезон с результатом 7-21.

Пэйтон отработал 3 года в университете Линкольна в Окленде.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoГэри Пэйтон
logoНБА
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