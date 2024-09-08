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  • Кайри Ирвинг о финале против «Бостона»: «Проигрывать – полный остой. Показал себя не лучшим образом, это не дает мне покоя. Мы вернемся»
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Кайри Ирвинг о финале против «Бостона»: «Проигрывать – полный остой. Показал себя не лучшим образом, это не дает мне покоя. Мы вернемся»

Кайри Ирвинг откровенно высказался о прошлом сезоне

«Проигрыш в финале в прошлом году был огромным разочарованием. Наших усилий оказалось недостаточно, но мы попали туда не случайно. Мы почувствовали запах крови.

Всегда буду принимать ответственность. Все началось с меня. Нужно быть откровенным, я играл не лучшим образом, далеко не лучшим. Это не дает мне покоя, в позитивном ключе. Мотивирует меня.

Мы вернемся. Будем идти шаг за шагом, получать удовольствие от процесса.

Проигрывать – полный отстой», – заключил защитник «Мэверикс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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