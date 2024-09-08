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Бывший ассистент главного тренера «Финикса» Куинтон Кроуфорд возглавит фарм-клуб «Сакраменто»

Куинтон Кроуфорд станет главным тренером «Стоктон Кингс» в G-лиге

33-летний специалист провел 7 лет на должности ассистента главного тренера и работал с Фрэнком Вогелем в «Финиксе» в прошлом сезоне.

Кроуфорд был частью тренерского штаба «Лейкерс» в 2020 году и помог команде завоевать титул.

Специалист возглавит фарм-клуб «Сакраменто».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛейкерс
logoФиникс
logoСакраменто
logoНБА
G-лига
logoФрэнк Вогель
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