Бывший ассистент главного тренера «Финикса» Куинтон Кроуфорд возглавит фарм-клуб «Сакраменто»

Куинтон Кроуфорд станет главным тренером «Стоктон Кингс» в G-лиге

33-летний специалист провел 7 лет на должности ассистента главного тренера и работал с Фрэнком Вогелем в «Финиксе » в прошлом сезоне.

Кроуфорд был частью тренерского штаба «Лейкерс » в 2020 году и помог команде завоевать титул.

Специалист возглавит фарм-клуб «Сакраменто ».