Скип Бэйлесс об уходе с телевидения: «Я наконец-то свободен. Свободен раскрыться так, как никогда этого не делал»
Известный телеведущий в межсезонье-2024 покинул телеканал Fox Sports.
«Я долго ждал этого момента. Я наконец-то свободен. Свободен раскрыться так, как никогда этого не делал. Свободен отдать вам каждую частичку себя без ограничений и страха отстранения.
Недавно я ушел из FS1, расставание, которое планировал несколько месяцев, потому что хотел этого. Я хотел сам быть собственным боссом. Сделать ставку на себя. Освободиться от телевизионных сетей, на которые работал 35 лет. 35 лет мне говорили: «Не надо! Не надо! Не надо! Осторожно! Осторожно! Осторожно!» Я ходил на цыпочках, обходил какие-то вещи стороной, сдерживал удары...
Больше никаких боссов с огромным эго и скрытыми мотивами. Больше никаких игр, в которые нужно играть за закрытыми дверями. Теперь я свободен быть собой на тысячу процентов», – заявил Бэйлесс.
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