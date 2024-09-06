Скип Бэйлесс об уходе с телевидения: «Я наконец-то свободен. Свободен раскрыться так, как никогда этого не делал»

Скип Бэйлесс обещает больше не сдерживать себя

Известный телеведущий в межсезонье-2024 покинул телеканал Fox Sports.

«Я долго ждал этого момента. Я наконец-то свободен. Свободен раскрыться так, как никогда этого не делал. Свободен отдать вам каждую частичку себя без ограничений и страха отстранения.

Недавно я ушел из FS1, расставание, которое планировал несколько месяцев, потому что хотел этого. Я хотел сам быть собственным боссом. Сделать ставку на себя. Освободиться от телевизионных сетей, на которые работал 35 лет. 35 лет мне говорили: «Не надо! Не надо! Не надо! Осторожно! Осторожно! Осторожно!» Я ходил на цыпочках, обходил какие-то вещи стороной, сдерживал удары...

Больше никаких боссов с огромным эго и скрытыми мотивами. Больше никаких игр, в которые нужно играть за закрытыми дверями. Теперь я свободен быть собой на тысячу процентов», – заявил Бэйлесс .