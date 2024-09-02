Давис Бертанс будет готовиться к новому сезону в тренировочном лагере «Голден Стэйт»
Давис Бертанс будет тренироваться с «Уорриорз»
31-летний форвард отказался от предложения «Реала» в конце августа, рассчитывая найти место в НБА.
По сообщению агента игрока Артурса Калнитиса, Бертанс будет готовиться к новому сезону в тренировочном лагере «Голден Стэйт».
Форвард сборной Латвии был отчислен из «Шарлотт» после того, как воспользовался опцией продления контракта на сезон-2024/25 стоимостью 5,3 млн долларов.
В прошедшем сезоне Бертанс провел за «Хорнетс» 28 матчей, набирая в среднем 8,8 очка и 1,8 подбора при 37,5% из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sporta Zinas
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