Давис Бертанс будет готовиться к новому сезону в тренировочном лагере «Голден Стэйт»

Давис Бертанс будет тренироваться с «Уорриорз»

31-летний форвард отказался от предложения «Реала » в конце августа, рассчитывая найти место в НБА .

По сообщению агента игрока Артурса Калнитиса, Бертанс будет готовиться к новому сезону в тренировочном лагере «Голден Стэйт ».

Форвард сборной Латвии был отчислен из «Шарлотт» после того, как воспользовался опцией продления контракта на сезон-2024/25 стоимостью 5,3 млн долларов.

В прошедшем сезоне Бертанс провел за «Хорнетс» 28 матчей, набирая в среднем 8,8 очка и 1,8 подбора при 37,5% из-за дуги.