Американский форвард Трес Тинкл присоединился к «Дарушафаке»

Трес Тинкл перешел в «Дарушафаку»

Американский форвард (28 лет, 201 см) провел прошлый сезон в «Обрадойро », набирая 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,2 перехвата за 24 минуты в среднем в чемпионате Испании.

Тинкл провел 5 сезонов в NCAA и перебрался в Европу в 2021 году после неудачных попыток пробиться в составы «Лейкерс» и «Торонто».