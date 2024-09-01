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Американский форвард Трес Тинкл присоединился к «Дарушафаке»

Трес Тинкл перешел в «Дарушафаку»

Американский форвард (28 лет, 201 см) провел прошлый сезон в «Обрадойро», набирая 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,2 перехвата за 24 минуты в среднем в чемпионате Испании.

Тинкл провел 5 сезонов в NCAA и перебрался в Европу в 2021 году после неудачных попыток пробиться в составы «Лейкерс» и «Торонто».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Дарушафаки»
переходы
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Трес Тинкл
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