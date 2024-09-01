Шакил О’Нил: «Стал диджеем, потому что это давало такой же выброс адреналина, как чемпионская игра»

Шакил О’Нил рассказал о завершении карьеры

«Чувствовал себя потерянным, потому что не собирался заканчивать карьеру еще два года. Не был по-настоящему готов.

Я постоянно играл в баскетбол с 14 лет, ощущение выхода на арену было со мной всегда. Эти полтора часа. Когда я перестал играть, это ощущение пропало.

Как-то пошел на концерт, и оно вернулось. Я подумал: «Когда-то я этим занимался, надо попробовать снова».

Я начал работать диджеем, потому что это давало мне такой же выброс адреналина, как и чемпионские матчи.

В остальное время я упорно тружусь и стараюсь не попадать в неприятности. Мое расписание заполнено, благодарен за это», – заключил О’Нил.

Легендарный центровой гастролирует под сценическим псевдонимом DJ Diesel.

О’Нилу предъявляют обвинения в рамках процессов до делам криптовалютной биржи FTX и NFT Astrals.