Шакил О’Нил: «Стал диджеем, потому что это давало такой же выброс адреналина, как чемпионская игра»
«Чувствовал себя потерянным, потому что не собирался заканчивать карьеру еще два года. Не был по-настоящему готов.
Я постоянно играл в баскетбол с 14 лет, ощущение выхода на арену было со мной всегда. Эти полтора часа. Когда я перестал играть, это ощущение пропало.
Как-то пошел на концерт, и оно вернулось. Я подумал: «Когда-то я этим занимался, надо попробовать снова».
Я начал работать диджеем, потому что это давало мне такой же выброс адреналина, как и чемпионские матчи.
В остальное время я упорно тружусь и стараюсь не попадать в неприятности. Мое расписание заполнено, благодарен за это», – заключил О’Нил.
Легендарный центровой гастролирует под сценическим псевдонимом DJ Diesel.
О’Нилу предъявляют обвинения в рамках процессов до делам криптовалютной биржи FTX и NFT Astrals.
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