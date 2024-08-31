Урош Трифунович продолжит карьеру в «Тофаше»
Урош Трифунович впервые в карьере будет играть за пределами Сербии
Турецкий «Тофаш» объявил о подписании 1-летнего контракта с защитником (23 года, 199 см).
Трифунович с 2018 года находился в системе «Партизана». Первые два сезона он провел в арендах, после этого выступал за сербский гранд.
В Евролиге-23/24 Урош набирал в среднем 2,8 очка и 1,5 подбора за игру в 19 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: tofasspor.com
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