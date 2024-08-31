Урош Трифунович продолжит карьеру в «Тофаше»

Урош Трифунович впервые в карьере будет играть за пределами Сербии

Турецкий «Тофаш » объявил о подписании 1-летнего контракта с защитником (23 года, 199 см).

Трифунович с 2018 года находился в системе «Партизана ». Первые два сезона он провел в арендах, после этого выступал за сербский гранд.

В Евролиге-23/24 Урош набирал в среднем 2,8 очка и 1,5 подбора за игру в 19 матчах.