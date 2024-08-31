Новичок «Сиксерс» Джаред Маккейн: «Меня пока что чаще называют тиктокером, чем баскетболистом»
Джаред Маккейн рассказал о своей популярности в сети TikTok
У экс-игрока Дьюка 3,7 миллиона подписчиков.
«Меня пока что чаще называют тиктокером, чем баскетболистом. За TikTok меня признают больше, это точно. Особенно в университете, люди там собирались возле нашей арены, ждали меня, и все из-за моих постов в TikTok», – признался Маккейн.
20-летний баскетболист был выбран «76-ми» под 16-м номером на драфте-2024.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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