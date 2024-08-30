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Ти Джей Макконнелл подпишет продление контракта с «Индианой» на 4 года и 45 миллионов долларов

Ти Джей Макконнел продолжит сотрудничество с «Пэйсерс»

Разыгрывающий подпишет с клубом продление контракта на 4 года и 45 миллионов долларов.

Всего Макконнелл заработает 54 миллиона за следующие 5 лет.

Защитник помог «Индиане» добраться до финала Восточной конференции в прошлом сезоне, выходя со скамейки запасных. Баскетболист набирал 10,2 очка и 5,5 передачи в регулярном чемпионате и 11,8 очка и 5,1 передачи в плей-фф.

Разыгрывающий присоединился к члену Зала славы Майклу Куперу в списке игроков, набиравших 10 и более очков и 5 передач в среднем в плей-офф со скамейки в розыгрыше плей-офф среди тех, кто провел 10 и более матчей.

Макконнелл был вторым, после Малика МонкаСакраменто»), среди запасных игроков в регулярном сезоне по общему количеству результативных передач (390).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoИндиана
logoСакраменто
logoНБА
Майкл Купер
logoТи Джей Макконнелл
logoЭдриан Воджнаровски
logoМалик Монк
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