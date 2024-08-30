Осар Томпсон: «Хочу быть «железным человеком». Играть в каждом матче»
Осар Томпсон пропустил завершение сезона-2023/24
Новичок «Детройта» выходил на площадку во всех матчах большей части первого сезона в лиге, пока не выбыл из активного ростера с тромбом.
«Определенно хочу быть игроком типа «железный человек». Был очень зол, когда не смог отыграть весь первый сезон, потому что я шел по графику. Но затем все случилось так быстро. Хочу играть в каждом матче, если могу выходить на площадку», – заявил 21-летний форвард в документальной короткометражке YEAR ONE: Ausar Thompson & Marcus Sasser.
Томпсон отыграл 63 матча, набирая 8,8 очка, 6,4 подбора, 1,9 передачи, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота за 25,1 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Детройт Пистонс»
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