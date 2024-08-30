НБА планирует автоматизировать судейство
НБА хочет автоматизировать судейство матчей.
На фоне многолетней критики в адрес рефери лига изучает, как можно сделать судейство полностью автоматическим.
НБА разместила вакансию на должность ведущего технического менеджера в нью-йоркском офисе. Цель такого сотрудника – стать «архитектором новой команды, строя ее с нуля, которая будет разрабатывать и внедрять автоматизированные варианты судейства».
Автоматизированная система Hawk-Eye от Sony уже использовалась в прошлом сезоне НБА для помощи при принятии решений после вылета мяча за пределы площадки и ситуаций с голтендингом. Новый сотрудник будет искать способы более глубокого внедрения системы во время матчей регулярного чемпионата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Front Office Sports
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