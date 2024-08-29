«Нужно бежать быстрее, когда тебя преследует 3-кратный MVP». Зоран Драгич прокомментировал фото Николы Йокича и сына Горана Драгича Матео

Зоран Драгич выложил фотографию племянника Матео и Николы Йокича.

Они оказались на одной площадке во время прощального матча Горана Драгича .

«Нужно бежать быстрее, когда тебя преследует 3-кратный MVP», – написал Зоран Драгич в комментарии.