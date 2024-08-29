«Нужно бежать быстрее, когда тебя преследует 3-кратный MVP». Зоран Драгич прокомментировал фото Николы Йокича и сына Горана Драгича Матео
Зоран Драгич выложил фотографию племянника Матео и Николы Йокича.
Они оказались на одной площадке во время прощального матча Горана Драгича.
«Нужно бежать быстрее, когда тебя преследует 3-кратный MVP», – написал Зоран Драгич в комментарии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
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