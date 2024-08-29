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  • Майка Леброна Джеймса с фотосессии «The Chosen One» 2002 года будет выставлена на аукцион с оценочной стоимостью от 1 миллиона долларов
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Майка Леброна Джеймса с фотосессии «The Chosen One» 2002 года будет выставлена на аукцион с оценочной стоимостью от 1 миллиона долларов

Майка Леброна Джеймса будет продана на аукционе в Гонконге.

Леброн Джеймс носил эту школьную форму на фотосессии под названием «The Chosen One» в 2002 году. Фотография появилась на обложке Sports Illustrated 18 февраля 2002 года. Джеймс также носил майку во время матча после фотосессии.

Предполагается, что майка будет продана по цене от 1 до 2 миллионов долларов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Julien’s Auctions
светская хроника
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
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