Майка Леброна Джеймса с фотосессии «The Chosen One» 2002 года будет выставлена на аукцион с оценочной стоимостью от 1 миллиона долларов
Майка Леброна Джеймса будет продана на аукционе в Гонконге.
Леброн Джеймс носил эту школьную форму на фотосессии под названием «The Chosen One» в 2002 году. Фотография появилась на обложке Sports Illustrated 18 февраля 2002 года. Джеймс также носил майку во время матча после фотосессии.
Предполагается, что майка будет продана по цене от 1 до 2 миллионов долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Julien’s Auctions
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