Майка Леброна Джеймса с фотосессии «The Chosen One» 2002 года будет выставлена на аукцион с оценочной стоимостью от 1 миллиона долларов

Майка Леброна Джеймса будет продана на аукционе в Гонконге.

Леброн Джеймс носил эту школьную форму на фотосессии под названием «The Chosen One» в 2002 году. Фотография появилась на обложке Sports Illustrated 18 февраля 2002 года. Джеймс также носил майку во время матча после фотосессии.

Предполагается, что майка будет продана по цене от 1 до 2 миллионов долларов.