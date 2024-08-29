Шон Ливингстон: «Не видел никого, кто набирал бы очки с такой же эффективностью, как Кевин Дюрэнт»

Шон Ливингстон рассказал о чемпионском составе «Голден Стэйт»-2016/17.

«Стефу Карри пришлось подстраиваться больше всего, уступить мяч. Кей Ди ждал его реакции. Будет ли он делиться? Не видел никого, кто набирал бы очки с такой же эффективностью, как Кевин Дюрэнт. 30 очков при 12 попытках с игры. Как?!

Когда он пришел в команду, ему не нужно было сильно меняться, потому что он может набирать очки в любое время в любом виде. Как никто другой. Стефу нужно много бросать. Нужно найти ритм. После рождественской игры между ними произошел разговор. Он должен был состояться. Когда Стеф понял, что Кей Ди по-настоящему хорош и хорош в составе «Уорриорз», тогда мы стали непобедимы», – заключил Шон Ливингстон.

Ливингстон взял три титула чемпиона НБА в составе «Голден Стэйт».